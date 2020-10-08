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نصر الله يحدد ثلاثة عوامل لتوجه الملايين لكربلاء من بينها سقوط صدام حسين

Category: مجتـمع

Date: 2020-10-08T08:00:58+0000
نصر الله يحدد ثلاثة عوامل لتوجه الملايين لكربلاء من بينها سقوط صدام حسين

شفق نيوز/ عزا الامين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، اتاحة المجال لتوافد الملايين من داخل وخارج العراق على مدينة كربلاء لاحياء مراسم زيارة اربعينية الامام الحسين الى انتصار الثورة الايرانية بقيادة روح الله الخميني في نهاية سبعينيات القرن المنصرم، وسقوط نظام صدام حسين في عام 2003 على يد القوات الامريكية والدول المتحالفة معها.

وقال نصر الله في كلمة له بهذه المناسبة ان "حركة الوعي الإسلامي وانتصار الثورة الإسلامية في إيران وسقوط نظام صدّام حسين، فتحت الأبواب أمام الملايين من العراق وخارجه لزيارة الإمام الحسين".

واعتبر ان "حادثة كربلاء لها جوانب متعدّدة كالعنفوان والبطولة والفداء وجانب المأساة الذي يطل على القلب والعاطفة".

ويحيي المسلمون الشيعة هذه الذكرى بعد أربعين يوماً على عاشوراء ذكرى مقتل الإمام الحسين مع أهل بيته وأصحابه في واقعة الطف على أيدي جيش الخليفة الأموي يزيد بن معاوية في سنة 61 للهجرة الموافق 680 ميلادي.

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