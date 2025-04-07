نصب كاميرات في منزل شقيقة زوجته.. السجن 6 سنوات لـ"مبتز" في النجف

شفق نيوز/ أصدر القضاء العراقي، يوم الاثنين، حكماً بالسجن 6 سنوات لمدان بابتزاز شقيقة زوجته بعد أن نصب كاميرات مراقبة داخل منزلها.

وقال مصدر قضائي، لوكالة شفق نيوز، إن "محكمة جنايات النجف أصدرت حكما بالسجن 6 سنوات وفق المادة 1/430 من قانون العقوبات، بحق مدان أقدم على نصب كاميرات مراقبة داخل منزل شقيقة زوجته".

وأضاف المصدر، أن "المدان قام بربط الكاميرات بهاتفه الشخصي، وبدأ بتهديد المشتكية (شقيقة زوجته) بنشر مقاطع الفيديو أو دفع مبلغ قدره 15 مليون دينار عراقي".