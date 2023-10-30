"نصب عداد والدفع بآخر الشهر".. بغداد تصدر قرارات جديدة تخص عمل مولدات الكهرباء

شفق نيوز/ أصدرت إدارة محافظة بغداد، يوم الاثنين، قرارات جديدة تخص عمل مولدات الكهرباء الاهلية وساعات التجهيز وتسعيرة الامبيرية في العاصمة.

وقال محافظ بغداد محمد جابر العطا، خلال مؤتمر صحفي مشترك، عقده عقب اجتماع موسع مع قائد عمليات بغداد الفريق الركن أحمد سليم، ومسؤولين في جهاز الأمن الوطني، ودائرة الكهرباء، ورؤساء الوحدات الادارية، "إنه تقرر إلزام أصحاب المولدات بوضع عداد يبين عدد ساعات التشغيل الخاصة بمولدته ومقدار الطاقة المُجهز للمواطنين، كذلك الزامهم بجباية المستحقات المالية من المشتركين في نهاية الشهر وليس في بدايته، لضمان العدالة"، لافتاً إلى "إلزام دائرة الكهرباء في العاصمة بتزويد المحافظة وكافة الوحدات الإدارية بعدد ساعات تجهيز الكهرباء الوطنية، لمعرفة ما تم تجهيزه للمواطنين من التيار الكهربائي الوطني والمولدة".

وشدد محافظ بغداد، على إلزام "وزارة النفط بتجهيز جميع المولدات بالحصة الوقودية "منتوج الكاز"، سيما وأن قليل من المولدات لم تشملهم الحصة المقررة بسبب عدم اكتمال البيانات الخاصة بهم".

وتابع: "سيتم حرمان أصحاب المولدات من الحصة الوقودية في حال عدم التزامهم بتلك المقررات، سيما وإن نسبة كبيرة منهم ملتزمون بقرارات المحافظة، كما أن هناك تحسناً كبيراً في عدد ساعات تجهيز الكهرباء الوطنية".

وثمن المحافظ، جهود الأجهزة الامنية ودورهم البارز في إيقاف سلوك بعض اصحاب المولدات من خلال العمل على الاضراب الشامل، لكن التواجد الميداني للاجهزة الامنية حال دون ذلك".

من جابنه، أكد قائد عمليات بغداد، "أن الأمن الاقتصادي في جهاز الأمن الوطني، سيتكفل بتنفيذ تلك المقررات، وستكون قيادة العمليات ومراكز الشرطة ساندة لمتابعة تلك الإجراءات وتنفيذ المقررات الصادر من محافظة بغداد، كونها تصب في صالح المواطن".