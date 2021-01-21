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نصب "خيمة الاعتصام" للمطالبة بإقالة قائممقام قضاء الرفاعي بذي قار

Category: مجتـمع

Date: 2021-01-21T15:22:35+0000
نصب "خيمة الاعتصام" للمطالبة بإقالة قائممقام قضاء الرفاعي بذي قار

شفق نيوز/ نصب عدد من المتظاهرين في قضاء الرفاعي شمالي محافظة ذي قار، عصر اليوم الخميس، خيمة اعتصام أمام مبنى قائممقامية القضاء.

وذكر مراسل شفق نيوز، أن "عددا من المتظاهرين نصبوا خيمة اعتصام أمام مبنى قائممقامية قضاء الرفاعي للمطالبة بإقالة القائممقام، كاظم  موسى، بتهمة خضوعه للأحزاب السياسية"، داعين إلى "النهوض بالواقع الخدمي في الرفاعي". 

وتظاهر العشرات في قضاء الرفاعي شمالي محافظة ذي قار، يوم الاثنين الماضي، للمطالبة بإقالة الإدارة المحلية في القضاء.

وذكر مراسل شفق نيوز؛ ان "العشرات من المتظاهرين من اهالي القضاء نظموا تظاهرة للمطالبة بإقالة قائممقام قضاء الرفاعي كاظم موسى، وتحسين واقع الخدمات".

وبين، أن "المتظاهرين اتهموا موسى بالخضوع للأحزاب وإرادتها".

بدوره اتهم مصدر مقرب من القائممقام عبر "شفق نيوز"، المتظاهرين بأنهم مدفوعين من جهة تحاول الاستيلاء على منصب القائممقام".

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