نصب خيام اعتصام في محافظتين وسط وجنوبي العراق

شفق نيوز/ أقدم متظاهرون غاضبون في محافظة ذي قار، اليوم الأربعاء، على إعادة إغلاق ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن متظاهرين غاضبين أقدموا على إغلاق ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية بعد إعادة نصب اول خيمة اعتصام فيها للمطالبة بإطلاق سراح أصدقائهم وعلى رأسهم المتظاهر المدعو (ابو عقرب)".

وبين، أن المتظاهرين أكدوا أن أصدقائهم اعتقلوا قبل فترة من الآن ولم يتم إطلاق سراحهم حتى اللحظة.

من جانبهم، قرر متظاهرون في محافظة واسط، يوم الاربعاء، الاعتصام أمام محطة كهرباء الزبيدية الحرارية احتجاجاً على تردي تجهيز التيار الكهربائي.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن العشرات من المتظاهرين نصبوا خيم اعتصام أمام محطة كهرباء الزبيدية الحرارية في محافظة واسط، احتجاجاً على تردي الكهرباء وتقليل ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية في المحافظة.

وأفاد مصدر محلي بقضاء العزيزية التابع لمحافظة واسط اليوم الأربعاء باصابة 4 متظاهرين برصاص قوات الأمن .

وكان العشرات من سكان القضاء خرجوا في مساء أمس الثلاثاء في تظاهرات احتجاجاً على تردي واقع تجهيز الطاقة التي تراجعت بشكل ملحوظ مؤخرا جراء زيادة الطلب مع ارتفاع درجات الحرارة إلى قرابة 50 درجة مئوية وحدوث أعطال فنية أو تخريبية في شبكات نقل وتجهيز الكهرباء.

وفي البصرة خرج العشرات في وقت متأخر من مساء أمس، باحتجاجات ليلية للمطالبة بتحسين واقع الكهرباء.

وأعلنت الشركة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب الثلاثاء "حدوث عارض فني طارئ على الشبكة الوطنية وانفصال جميع محطات التوليد عن العمل في المنطقة الجنوبية.

ونوهت إلى أنه العمل جار لمعرفة الأسباب والعمل على اعادة المنظومة للعمل.