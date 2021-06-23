نصب تماثيل لشخصيات عشائرية.. سابقة تنمو في محافظة عراقية

شفق نيوز / تقدم أبناء عشائر متفرقة في محافظة ذي قار جنوبي العراق، بطالبات لنصب تماثيل لشيوخهم المتوفين في عدد من نواحي وأقضية المحافظة.

وأظهرت وثيقة صادرة عن الحكومة المحلية في محافظة ذي قار، يوم الأربعاء، أن عملية نصب التماثيل في مناطق متفرقة من المحافظة لا تتم بالطريقة الكيفية للأشخاص.

وبحسب وثيقة حصلت وكالة شفق نيوز" على نسخة منها، أن " عملية نصب التمثال تقدم من قبل جهة رسمية كأن تكون بلدية أو نقابة أو أي جهة أخرى تعنى بشؤون الثقافة في المحافظة".

وأضافت أن "الطلب يتم دراسته بشكل مفصل، وما هي سيرة الشخصية المقترح إقامة نصب لها، والأسباب الموجبة، ويقدم بتقرير من قبل المستشار الثقافي للمحافظ إلى معاون المحافظ لقسم التخطيط الذي بدوره يقدمه ضمن الاجتماع الأسبوعي للحكومة المحلية في المحافظة".

وأوضحت الوثيقة، أن "الموافقة على عملية نصب التمثال للشخصية المقترحة تكون حصراً بيد المحافظ".

ويأتي قرار الحكومة المحلية في ذي قار، بعد تلقيها طلبات عدة من قبل أبناء العشائر في الأقضية والنواحي، لغرض نصب تماثيل لشيوخهم المتوفين.