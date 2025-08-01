نصب الحرية يتشح بـ"الوعد الصادق".. تظاهرات في بغداد لفك الحصار عن غزة (صور)

شفق نيوز- بغداد

تظاهر العشرات من المواطنين، عصر اليوم الجمعة، في العاصمة بغداد، للمطالبة بفك الحصار عن غزة وإيصال المساعدات الغذائية لها.

وتجمع المتظاهرون في ساحة التحرير وسط بغداد، رافعين صورا تجسد المعاناة التي يعيشها سكان غزة، بسبب عدم توفر الغذاء ومنع إيصال المساعدات لهم.

واتشح نصب التحرير، الذي جرت عنده التظاهرة بيافطة كبيرة، حملت شعار "الوعد الصادق"، وهو اسم العملية العسكرية الإيرانية ضد إسرائيل.

وتعيش غزة مجاعة كبيرة، أدت بحسب وزارة الصحة الفلسطينية إلى 159 حالة وفاة، من بينهم 90 طفلاً، في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية واستمرار الحصار الإسرائيلي على القطاع.

وبحسب بيان للوزارة، صدر أمس الخميس، فإن "عدد شهداء المجاعة ارتفع إلى 159 بينهم 90 طفلاً، بعد وفاة شخصين أحدهما طفل خلال الـ24 ساعة الماضية".

إلى ذلك، ذكر مفوض عام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، أن "انتشار التجويع وسوء التغذية والأمراض يؤدي إلى ارتفاع معدلات الوفيات المرتبطة بالجوع في غزة".

وأضاف لازاريني: "انهار التنوع الغذائي إلى أسوأ مستوياته منذ بداية الصراع، ولجأ ما يقرب من 9 من كل 10 أسر إلى آليات تكيف قاسية للغاية لسدّ رمقها".

وشدد على أن هناك حاجة ماسة إلى وقف إطلاق النار ووصول المساعدات الإنسانية دون عوائق وعلى نطاق واسع لمنع المزيد من الخسائر في الأرواح.