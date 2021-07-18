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مصرع طفلة وحالات اختناق شديدة بنشوب حريق كبير بفندق في كربلاء .. فيديو

Category: مجتـمع

Date: 2021-07-18T06:14:08+0000
مصرع طفلة وحالات اختناق شديدة بنشوب حريق كبير بفندق في كربلاء .. فيديو

شفق نيوز/ أفاد مصدر مديرية الدفاع المدني يوم الأحد بنشوب حريق "كبير" داخل فندق في مدينة كربلاء.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن حريقا كبيرا اندلع في فندق "ضي الحسين" بشارع السدرة في مدينة كربلاء.

وأضاف المصدر أن فرق الأطفاء تمكنت من إخلاء الفندق من النزلاء، مشيرا الى تسجيل حالات اختناق "خطيرة وشديدة" بين النزلاء.

وتابع المصدر بالقول إن طفلة توفيت جراء استنشاق نواتج الحريق رغم أن فرق الدفاع المدني انقذتها وعملت لها الاسعافات الاولية والإنعاش الرئوي ونقلتها إلى المستشفى.

بدورها اعلنت مديرية الدفاع المدني انقاذ 78 نزيلا بعد اندلاع حادث حريق دخل فندق ضي الحسين المكون من أربعة طوابق مع عدد من المحال التجارية في الطابق الارضي الواقع في شارع السدرة وسط مدينة كربلاء .

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها بعجلة السلم المخصصة للأبنية العالية ذات الاستخدام المزدوج اطفاء وانقاذ مع اشتراك عدد اخر من عجلات الاطفاء بكامل طواقمها لتقتحم بناية الفندق وتباشر بعمليات الانقاذ واخراج النزلاء من خلال النوافذ وسطح الفندق بالتزامن مع عمليات اخماد النيران من الجهات الاربعة لتعجيل السيطرة على النيران .

وأشار إلى أن فرق اسعاف الدفاع المدني خدماتها من انعاش رئوي للمصابين النزلاء بعد تعرض عدد منهم للأختناق الشديد نتيجة استنشاق نواتج الحريق السامة قبل تأمين نقلهم الى المستشفى القريب لتلقى العلاج الازم فيها مع تسجيل وفاة طفلة في المستشفى نتيجة للاختناق .

وانهت فرق الدفاع المدني الحادث وفتحت تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لتحديد اسباب اندلاع الحريق بادئ، وفقا للبيان.

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