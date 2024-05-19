نشوب حريق في أقدم "الخانات" الأثرية بالسوق الكبير في كركوك

شفق نيوز/ افاد مصدر في الدفاع المدني في كركوك، يوم الاحد ، ان حريقا اندلع في احد الخانات الأثرية في سوق كركوك الكبير، ونجم عنه خسائر مادية كبيرة وسط المحافظة.

وأبلغ المصدر ، وكالة شفق نيوز، بأن "حريقاً كبيراً اندلع صباح اليوم في احد الخانات الأثرية والذي يحوي العديد من المحال التجارية البضائع التجارية تعود لأصحاب المتاجر"، مبينا ان "الخان يدعى خان (قيردار) في السوق الكبير ونجم عن الحريق خسائر مالية".

وأضاف، أن "فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على الحريق، وإنقاذ ما يمكن انقاذه في الخان التجاري"، مشيرا إلى أن "تحقيقا فتح بالموضوع لمعرفة أسباب الحادث"

وكركوك اشتهرت بالخانات الأثرية، وهذه الأماكن كانت قديما كفنادق ومحال لتبادل التجارة، حيث توفر للمسافرين والتجار كل ما يحتاجونه من مأكل ومشرب وراحة ، وقد اطلق على هذه المنازل العديد من المسميات من أهمها الخانات.

ولأن مدينة كركوك من المدن التجارية منذ القدم فقد ضمت العديد من الخانات خاصة في أواخر العهد العثماني، وكانت هذه الخانات من أسباب نهضتها التجارية والزراعية ، وكذلك واجهة معمارية ، و لم تكن مجرد أماكن للمبيت.

وقد بلغ عدد خانات كركوك حوالي 21 خانا اندثر قسم منها، وبقى القسم الآخر شاخصا الى اليوم يتميز بواجهة معمارية تدل على تاريخ المدينة وإرثها الحضاري.