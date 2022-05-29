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نشوب حريق داخل مستشفى مدينة الطب وسط بغداد

Category: مجتـمع

Date: 2022-05-29T08:53:24+0000
نشوب حريق داخل مستشفى مدينة الطب وسط بغداد

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني مسؤول، يوم الأحد، بنشوب حريق داخل مستشفى مدينة الطب وسط العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن حريقا شبَّ داخل مستشفى مدينة الطب في بناية الجهاز الهضمي.

وأضاف المصدر أنه تم توجيه مفارز الدفاع المدني والدوريات الى محل الحادث كمعلومة اولية.

بدوره أشار المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور سيف البدر في بيان، إلى حدوث حريق بسيط في ساحة سيارات مجاورة لدائرة الطب العدلي بمدينة الطب تمت السيطرة عليه من قبل فرق الدفاع المدني لوزارة الصحة ولا إصابات.

ويشهد العراق مع حلول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة حرائق كثيرة تندلع في اماكن تجارية وصناعية وفي الأسواق وفي المباني والمؤسسات الرسمية إذ تقدر الخسائر سنويا بملايين الدولارات إضافة إلى سقوط ضحايا في بعض الحوادث.

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