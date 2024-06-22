نشوب حريق داخل مبنى مستشفى قيد الإنشاء في بغداد .. فيديو

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم السبت، بأن فرق مديرية الدفاع المدني تكافح حادث حريق اندلع بمخزن داخل مستشفى البنوك الاهلي (قيد الإنشاء) ضمن منطقة الشعب شمالي العاصمة بغداد.

وهذا ثاني حادث من نوعه خلال الساعات القليلة الماضية في بغداد فقد اندلع حريق في مبنى تجاري في سوق الشورجة أكبر الأسواق التجارية على مستوى العاصمة والعراق بأسره.

ووجه وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، أمس الجمعة، مديرية الدفاع المدني بالدخول بحالة تأهب قصوى خلال فصل الصيف الحالي مع ارتفاع معدلات الحرائق في البلاد، في حين أقال مدير الدفاع المدني بمحافظة البصرة اقصى جنوبي العراق من منصبه لثبوت تقصيره في أداء مهام عمله.

ويشهد العراق وخاصة مع حلول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة حوادث حرائق كثيرة تندلع في اماكن تجارية وصناعية وفي الأسواق وفي المباني والمؤسسات الرسمية إذ تقدر الأضرار المادية سنويا بملايين الدولارات اضافة الى الخسائر بالأرواح.