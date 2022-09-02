حريقان أحدهما بشركة حكومية والآخر داخل "كرفانات" للحشد الشعبي في بغداد

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني مسؤول، يوم الجمعة، باندلاع حريق داخل الشركة العامة للزيوت النباتية وسط العاصمة بغداد.

وقال مصدر لوكالة شفق نيوز، إن الحريق نشب داخل الطابق الثاني في مبنى الشركة الكائن ضمن مجمع مشن التجاري في منطقة الكرادة وسط بغداد.

وبين المصدر أن هذا الطابق عبارة عن مخزن للمواد القديمة والمستهلكة للأثاث، مشيراً إلى أن فرق الأطفاء التابعة لمديرية الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على الحرق.

وفي حادث آخر اندلع حريق داخل عدد من الكرفانات تابعة للحشد الشعبي ضمن منطقة الحارثية في بغداد.

وعزا المصدر ذاته سبب الحريق إلى تماس كهربائي، مؤكدا سيطرة فرق الدفاع المدني على الحادث.