إنشاء 16 مستشفى جديداً في بغداد والمحافظات.. وزارة التخطيط تحدد أولويات التنمية

شفق نيوز- بغداد

كشفت وزارة التخطيط العراقية، يوم الأحد، عن أبرز ملامح خططها العمرانية والتنموية للمرحلة المقبلة المستندة إلى نتائج التعداد العام للسكان الذي أُجري في عام 2024، مبيّنة أن هذه الخطط تتضمن من إنشاء 16 مستشفى جديداً في العاصمة بغداد وعدد من المحافظات.

وقال المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي لوكالة شفق نيوز، إن "التعداد السكاني الأخير قدّم صورة دقيقة للواقع الديموغرافي في البلاد، وأسهم بشكل كبير في تشخيص النقص في الخدمات الأساسية على مستوى المحافظات والأقضية".

وأضاف الهنداوي أن نتائج التعداد تم توظيفها في إعداد خطة التنمية الخمسية الجديدة، وكذلك في صياغة استراتيجية مكافحة الفقر.

وأوضح أن الفجوات التنموية شُخّصت بدقة في عدد من القطاعات، أبرزها التربية والصحة والسكن، مشيراً إلى وجود نقص كبير في المباني المدرسية، إلى جانب ضعف في البنى التحتية الصحية بعدد من المناطق.

وفي هذا السياق، أعلنت الوزارة عن بدء تنفيذ مشاريع خدمية واسعة لمعالجة هذا النقص، من بينها الشروع بإنشاء 16 مستشفى جديداً في العاصمة بغداد وعدد من المحافظات، وخصوصاً في الأقضية التي أظهرت بيانات التعداد أنها تعاني من نقص حاد في الخدمات الصحية.

كما شملت الخطط - بحسب الهنداوي - التوسّع في بناء المدارس والمجمعات السكنية، بهدف سد العجز القائم وتحسين نوعية الحياة للمواطنين في المناطق الأكثر حاجة.

وخلص الهنداوي إلى أن الوزارة ستواصل الاستناد إلى بيانات التعداد السكاني في جميع مشاريعها المستقبلية، باعتبارها أداة تخطيطية حيوية تساعد في توجيه الاستثمارات والموارد إلى المناطق ذات الأولوية.