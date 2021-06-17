إنشاء أول مصنع لتدوير نفايات داعش في العراق

شفق نيوز / كشف قائممقام قضاء الفلوجة شرقي محافظة الأنبار، مؤيد الدليمي، يوم الخميس، عن الإتفاق مع المنظمة الألمانية للتنمية، على إنشاء معمل لتدوير المخلفات الصلبة الناجمة عن دخول تنظيم داعش للمحافظة والحرب التي شهدتها لطرده منها.

جاء ذلك خلال اجتماع الدليمي، والمنظمة الألمانية، في مدينة الفلوجة، الذي شهد مناقشة جملة ملفات أخرى.

وقال الدليمي لوكالة شفق نيوز، إن "المعمل سيكون تحت إشراف مديرية بلدية الفلوجة، وسيسهم بتشغيل عدد من العاطلين عن العمل في المدينة"، مؤكدا في الوقت نفسه "التبحاث حول إمكانية دعم المنظمة للمشاريع الزراعية بالمناطق التابعة لقضاء الفلوجة والمحيطة بها، بهدف تحسين الواقع الاقتصادي في المدينة، وتوفير المستلزمات والأدوات التي يحتاجها الفلاحين لتحسين المستوى المعيشي لهم أيضا".

وأوضح أن من بين الملفات التي طرحت على المنظمة هي "ضرورة دعم العائلات العائدة من النزوح، ومساعدتها على بناء منازلهم المدمرة أو المساهمة بدفع مبالغ بدل إيجار لهم لحين تمكنهم من تأهيل منازلهم، بالإضافة إلى دعم العائلات التي ما تزال تسكن مخيمات النزوح داخل وخارج المحافظة، بسبب مشكلات أمنية ومادية".

وشدد الدليمي على ضرورة "إسهام المنظمة بمساعدة ذوي المغيبين والمختطفين من أبناء مدن الصقلاوية والسجر، والذين غيبتهم الحرب ضد تنظيم داعش".

ووفقا لقائممقام الفلوجة، أبدت المنظمة الألمانية استعدادها لـ"زيارة عائلات المغيبين ومساعدتهم خلال أيام قليلة، والاستماع لمطالبهم التي تسهم بتحسين واقعهم المعيشي ودراسة إمكانية تلبيتها".

وهذا أول مشروع من نوعه في العراق بعد أن تركت الحرب الطاحنة ضد داعش على مدى ثلاث سنوات (2014-2017) الكثير من الخراب والركام والمخلفات في شمال وشرق البلاد.