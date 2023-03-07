إنشاء محطة ماء خاصة ببسماية.. مكية يتعهد بتوفير خدمة عالية لسكان المجمع

شفق نيوز/ تعهد رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر محمد مكية، يوم الثلاثاء، بالعمل على توفير مستويات عالية من الخدمة لسكان مجمع بسماية في العاصمة بغداد، داعيا إلى تفعيل الإمكانات القصوى لتقديم الخدمات الضرورية للمشروع.

جاء ذلك بعد توقيع رئيس هيئة الاستثمار حيدر محمد مكية محضر عمل مشترك مع وزارة الإعمار والإسكان والبلديات ومحافظة بغداد لإنشاء محطة سحب ماء خاصة لمشروع مجمع بسماية السكني.

وقال مكية في مؤتمر صحفي عقد بعد توقيع المحضر، بحضور محافظ بغداد محمد جابر العطا والوكيل الفني لوزارة الإعمار والإسكان جابر الحساني، إن محضر اليوم ينهي مرحلة تحويل جزء من الأراضي التابعة لمحافظة بغداد إلى الهيئة الوطنية للاستثمار، وبإشراف وزارة الاعمار والإسكان لتنفيذ مشروع محطة سحب ماء مجمع بسماية ومشروع ماء الوحدة في قضاء المدائن التابع إلى العاصمة بغداد.

وأضاف مكية أن الهيئة الوطنية تعمل على توطيد العلاقات والتفاهمات المشتركة بين الجهات القطاعية لتوفير مستويات عالية من الخدمة لساكني مجمع بسماية عبر متابعة وتدقيق الإجراءات الخاصة به، لاسيما مشروع محطة الماء الذي عانى طويلاً من الإهمال ولأكثر من خمس سنوات.

من جهته، أكد محافظ بغداد أن مؤسسات محافظته تعمل مع الهيئة الوطنية للاستثمار على تذليل العقبات التي تقف أمام إنجاز مشاريع الخدمة اللازمة لسكان مجمع بسماية.

فيما أوضح الوكيل الفني لوزارة الإعمار والإسكان، حرص وزارته على تفعيل مضامين المحضر ونجاح الجهود المشتركة مع الهيئة الوطنية للاستثمار ومحافظة بغداد والانتهاء من مرحلة تخصيص مساحات الأرض الخاصة بمحطة مشروع ماء بسماية وقضاء المدائن.