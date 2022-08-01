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إنشاء رقم إحصائي خاص بطلبة السادس الإعدادي للدراسة الخارجية في العراق

Category: مجتـمع

Date: 2022-08-01T20:27:30+0000
إنشاء رقم إحصائي خاص بطلبة السادس الإعدادي للدراسة الخارجية في العراق

شفق نيوز / أعلنت وزارة التربية العراقية، يوم الاثنين، إنشاء رقم إحصائي خاص بطلبة الدراسة الخارجية لإشراكهم في الأسئلة الإلكترونية.

وأوضحت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مديرية التلفزيون التربوي، قامت بإنشاء رقم (إحصائي) خاص بطلبة الدراسة الخارجية / الصف السادس الإعدادي بفروعه كافة".

وأضافت أن "الهدف من هذه الخطوة هو إشراكهم في تجربة (الأسئلة الإلكترونية) التي تعدها المديرية للتلاميذ والطلبة؛ لمساعدتهم في التواصل بشكل أكبر مع الأساتذة المختصين ومراجعة موادهم العلمية" .

وأشارت وزارة التربية، إلى أنها "تسعى دائماً إلى تقديم خدمات تعليمية فاعلة لأبنائها الطلبة تحقيقا للتفوق والنجاح".

وتنشر وكالة شفق نيوز، أدناه الرابط الإلكتروني الخاص بالمنصة :

https://newton.iq/register

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