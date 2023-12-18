نسب مشاركة ضعيفة بالاقتراع العام في بغداد ومحافظات أخرى

شفق نيوز/ سجلت بغداد ومحافظات ديالى وبابل وكربلاء وذي قار والديوانية والمثنى والأنبار، يوم الاثنين، نسبة مشاركة ضعيفة في الاقتراع العام لانتخابات مجالس المحافظات، حتى منتصف النهار.

وقال مراسل شفق نيوز، إن نسبة المشاركة في الاقتراع العام في بغداد انقسمت على جانبي الكرخ والرصافة؛ حيث سجلت نسبة المشاركة 11% في جانب الكرخ، والرصافة 9% لغاية الان.

في حين أكدت مفوضية الانتخابات في محافظة ذي قار لوكالة شفق نيوز، أن "نسبة المشاركة وصلت إلى 13%، مبينة أن عدد المصوتين بلغ 124 ألف ناخب من اصل أكثر من 975 ألف ناخب يحق لهم التصويت في الاقتراع العام".

من جانبه أكد مكتب مفوضية محافظة الديوانية لوكالة شفق نيوز، أن نسبة المشاركة لمنتصف اليوم بلغت 17,3%، مبيناً أن عدد المصوتين بلغ 104 آلاف مقترع من اصل 600 ألف ناخب يحق له التصويت في الاقتراع العام.

أما محافظة المثنى فقد أكدت مفوضيتها لوكالة شفق نيوز، أن "نسبة المشاركة بلغت 20%، حيث وصل عدد المصوتين لغاية منتصف النهار، بـ86 الف ناخب من أصل 431 الف ناخب يحق لهم التصويت في الاقتراع العام".

أما مفوضية الانتخابات في بابل فقد أكدت أن نسبة المشاركة وصلت إلى 17.22% بالتصويت العام لغاية الآن، في حين سجلت نسبة المشاركة حتى منتصف النهار 14.7% في كربلاء، فيي حين سجلت محافظة الأنبار نسبة مشاركة وصلت إلى 27% حتى الآن.

وسجلت محافظة ديالى إقبالا انتخابية ضعيفا حتى منتصف النهار ولم تتجاوز نسبة المشاركة 12% بحسب مفوضية الانتخابات، فيما عزا مختصون أسباب ضعف المشاركة إلى الظروف الجوية وفقدان الثقة بالزعامات السياسية.

وقال رئيس اللجنة الانتخابية في الحزب الديمقراطي الكوردستاني في ديالى ابراهيم عزيز لوكالة شفق نيوز" ان القبال الانتخابي في خانقين لازال ضعيفا حتى منتصف النهار بسبب ربما الظروف الجوية او العزوف أو اسبابا اخرى.

وأكد عزيز أن الانتخابات تسير بانسيابية جيدة ولم تسجل اي مخالفات او خروقات تذكر حتى الآن مرجحا ارتفاع نسبة المشاركة الانتخابية خلال الساعات القادمة.

من جانبه عزا الناشط السياسي والاعلامي علي عبد الستار الحجية أسباب ضعف المشاركة الانتخابية إلى فقدان الناخب ثقته بالزعامات السياسية واعتبار مجالس المحافظات حلقة مرفوضة وغير مهمة للمواطن والمصالح العامة.

وتابع حديثه لوكالة شفق نيوز" إن أكثر مناطق ديالى عزوفا تركزت في اقضية الخالص وبعقوبة فيما سجل قضاءي بلدروز وخانقين مشاركة انتخابية افضل نسبيا من الاقضية الاخرى"

وأردف الحجية" القوى السياسية الكبرى شكلت جيوشا الكترونية ومنظومات وقواعد انتفاع واغراءات للناخب والمرتبطين الأحزاب الى جانب تقلب غالبية الجماهير بين النفاق السياسي وحضور التجمعات الانتخابية لكل حزب او مرشح وبين العزوف ورفض المشاركة الانتخابية"

واختتم " الكثير من الطبقات الشبابية لا تولي اهتماما بالسياسة أو مصالح الوطن وهو سبب مهم للعزوف الانتخابية ما يتطلب إعادة بناء ووعي ومصداقية سياسية تجاه الجمهور لتعزيز ثقة الجمهور بالعملية السياسية".

من جانبه أفاد مدير مكتب سنجار للمفوضية المستقلة للانتخابات رقيب حجاب، بأن عملية التصويت في انتخابات مجالس المحافظات تسير بشكل سلس وسليم، دون وجود أي مشاكل تقنية أو لوجستية.

وقال حجاب في تصريح لشفق نيوز، إن "عدد الأشخاص الذين لهم حق التصويت أكثر من 17,912 ، حيث قام حوالي 3,370 ألف ناخب بالتصويت حتى الساعة 12 ظهرا، وذلك في 12 مركز انتخابي يشمل 42 محطة داخل مدينة سنجار".

وأشار حجاب إلى أن نسبة المشاركة حتى اللحظة تبلغ 18 في المائة"، متوقعا "ارتفاع هذه النسبة في الساعات القادمة".

وجاء في تقرير مكاتب المفوضية في عموم العراق، لمنتصف النهار، أن نسبة التصويت العام وصلت لــ19% في محافظة البصرة، وبنسبة 32% في محافظة كركوك، وبنسبة 13% في محافظة النجف، وبنسة مشاركة وصل إلى 25% في محافظة صلاح الدين.

من جهته، قال النائب من محافظة بابل، أمير المعموري، إن نسبة مشاركة الناخبين بانتخابات مجلس محافظة بابل (الاقتراع العام) لا تزال ضعيفة حتى الآن، عازياً هذا التراجع إلى أسباب عدة.

وأعرب المعموري خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، عن أمله بأن "تجري العملية الديمقراطية وفق السياقات القانونية والدستورية التي نص عليها القانون والدستور، دون أي ضغوط أو شبهات لعملية الانتخاب".

وأوضح، أن "المشاركة لحد الآن ضعيفة، ونأمل ارتفاع نسب المشاركة خلال الساعات المقبلة، لإكمال العملية الديمقراطية".

وأشار المعموري إلى أن "عدم ظهور النتائج في التصويت الخاص أثر على نسبة مشاركة الناخبين في الاقتراع العام، فضلاً عن التجارب السابقة للحكومات المتعاقبة والسياسيين الذين لم يبدُ اهتماماً بالمواطنين، خاصة من ناحية توفير الخدمات".

آمال شعبية

وأجرت وكالة شفق نيوز مقابلة مع إحدى الناخبات وتدعى أم محمد، من منطقة الوردية في الحلة مركز محافظة بابل.

وقالت أم محمد: "أدليت بصوتي في انتخابات مجلس محافظة بابل لمن يمثل المحافظة، ونأمل أن تجري العملية الانتخابية بانسيابية وبعيدة عن التزوير".

وأعربت أم محمد عن أملها بأن "يساهم استئناف مجلس محافظة بابل بتغيير الواقع الحالي للمحافظة إلى النحو الأفضل".