نسبة إنجاز متقدمة في جسر الموصل السادس

شفق نيوز/ أعلن مدير طرق وجسور نينوى، رضوان الشهواني، يوم الأحد، عن تحقيق نسبة إنجاز فعلي متقدمة في مشروع جسر الموصل السادس ومقترباته.

وقال الشهواني لوكالة شفق نيوز، إن "الأعمال الكونكريتية في المشروع قد انتهت بالكامل، وتستمر حالياً أعمال نصب سياج الحماية وسياج ممر المشاة وأعمدة الإنارة بنسبة إنجاز للجسر بلغت 85%".

واضاف "كما يجري العمل على إنشاء مقترب الجسر من الجانب الأيسر، بالإضافة إلى التهيئة لأعمال نصب مفاصل التمدد".

يُذكر أن مشروع إنشاء الجسر السادس يُنفذ ضمن مشاريع وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، بإشراف دائرة الطرق والجسور ومديرية طرق وجسور نينوى، ويعتبر الجسر حيوياً لأهالي الموصل التي تمتلك خمسة جسور إستراتيجية تضررت خلال المعارك وأعيد إعمارها وتربط جانبي الموصل وأسهمت في انسيابية حركة المرور في ساحلي الموصل.