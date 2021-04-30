فاجعة تصيب أُسرة فلسطينية بحريق مستشفى ابن الخطيب ببغداد

شفق نيوز/ نعت سفارة دولة فلسطين في العراق، وفاة ثلاث نساء فلسطينيات من أُسرة واحدة قضين في حريق مستشفى ابن الخطيب في بغداد.

ووفقا لبيان صادر عن السفارة، فإن النساء هن كل من: هاجر محمود يوسف الشعبان، وابنتها ريام عبد الرحمن يوسف، وشقيقتها باسمة محمد يوسف الشعبان.

ولقي 88 شخصاً مصرعهم وأصيب 110 آخرون باندلاع حريق في مستشفى "ابن الخطيب" المخصص للمصابين بفيروس كورونا، جنوب شرقي العاصمة بغداد.

وعلى اثر ذلك، قرر رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، سحب يد وزير الصحة حسن التميمي، ومحافظ بغداد، ومدير صحة الرصافة، عقب حادث الحريق.

فيما أعلن مجلس القضاء الاعلى في العراق، توقيف مدير مستشفى ابن الخطيب سلمان الشمري وعدد من منتسبي المستشفى، على خلفية الحريق أيضا.