نزوح نحو الناصرية.. مربو الماشية يفرون من الجفاف ويستغيثون (فيديو)

شفق نيوز - ذي قار

رصدت كاميرا وكالة شفق نيوز، انتشار مربي الماشية وسط مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار، جنوبي العراق، حيث اضطر عدد منهم للنزوح من مناطق الأهوار بسبب الجفاف وارتفاع نسبة الملوحة، في ظل غياب الدعم الحكومي، ما يهدد الثروة الحيوانية ومصدر رزقهم الوحيد.

وقال أحمد عباس، أحد مربي الماشية النازحين من قضاء الجبايش جنوب المحافظة، لوكالة شفق نيوز، "نحن نازحون من الجبايش بعد أن جفت مياه الأهوار فيها وأصبحت مالحة، اضطررنا للنزوح إلى الناصرية بحثاً عن الماء، لكن الوضع هنا لا يختلف كثيراً، فالمياه مالحة أيضاً وحيواناتنا تعاني"، مبيناً أن عائلته تعتمد بشكل كامل على الماشية كمصدر وحيد للعيش.

وأضاف عباس أن "غياب أي دعم حكومي يجعلهم في وضع صعب للغاية"، موضحاً أن "ارتفاع أسعار الأعلاف زاد من معاناتهم، حيث وصل سعر كيس الطحين إلى 28 ألف دينار، ما اضطرهم إلى بيع عدد من المواشي بشكل دوري لتوفير الطعام للبقية".

من جانبه، قال وليد هاشم فلاح، وهو نازح آخر من الأهوار، لوكالة شفق نيوز، إن "الجفاف وتدهور حالة المياه تسببا في نفوق أعداد كبيرة من المواشي، ما دفعنا للنزوح والبحث عن أماكن بديلة، لكن الوضع صعب للغاية".

وأعرب فلاح عن "خيبة أمل كبيرة نتيجة غياب الدعم الحكومي"، داعياً الجهات المعنية إلى تقديم الأعلاف أو السلف أو أي نوع من المساعدة لتحسين أوضاعهم ومنع انهيار الثروة الحيوانية، التي تمثل موردهم الوحيد.

وانتقد فلاح أيضاً "استغلال التجار لحالة السوق ورفع الأسعار بشكل مبالغ فيه"، موضحاً أن "سعر الطحين ارتفع إلى أكثر من 25 ألف دينار لمجرد الحديث عن توتر بين إيران وإسرائيل، رغم أن ذلك لا يخصنا بشكل مباشر".

واختتم فلاح حديثه بمناشدة الحكومة للتدخل العاجل، قائلاً إن "اعتمادهم الكامل حالياً على الله في ظل الظروف القاسية التي يمرون بها".