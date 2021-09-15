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نزوح جماعي من أهوار ميسان.. مسؤول محلي: إيران تشهر سلاح المياه بوجه العراق (صور)

Category: مجتـمع

Date: 2021-09-15T16:40:44+0000
نزوح جماعي من أهوار ميسان.. مسؤول محلي: إيران تشهر سلاح المياه بوجه العراق (صور)

شفق نيوز/ كشف المجلس البلدي لناحية المشرح في ميسان، يوم الاربعاء، عن نزوح سكان الأهوار في الناحية ونفوق الأسماك والتنوع الإحيائي، بسبب موجة جفاف شديدة سببها قطع المياه من قبل الجانب الايراني.

وقال عضو المجلس البلدي هاشم شنيشل، ان "هور الحويزة الذي يعد ضمن قائمة التراث العالمي وأحد أكبر الاهوار العراقية والواقع ضمن ناحية المشرح، يعتمد بنسبة 70% من مياهه على الجانب الإيراني و30% على الجانب العراقي".

وبين أن "الجانب الإيراني سلك منهجا سيئاً خلال السنوات الماضية تمثل بإنشاء ساتر ترابي يفصل بين جانبي الهور الإيراني عن العراقي، واستخدم في الساتر أنابيب مائية يقوم بفتحها على الجانب العراقي في أوقات بالفيضان، اما عدا ذلك فإنه يغلقها، لغرض تغذية مزارعه الشلب وقصب السكر".

وأكد أن "نسبة المياه العراقية المخصصة لهور الحويزة فهي الأخرى تعاني بشكل كبير من إيصال النسبة المطلوبة للأهوار".

واشار شنيشل، إلى أن "هذه الأمور دفعت العديد من مربي الجاموس وسكنة الأهوار الى النزوح عنها باتجاه قضاء الكحلاء، فضلا عن موت الثروة السمكية في الهور ذاته بسبب نقص المياه وجفاف أغلب مناطقه الداخلية".

ويعاني العراق من موجة جفاف شديدة خلال العام الحالي بسبب شح الأمطار إلى جانب قيام دولتيّ المنبع إيران وتركيا، اللتان تغذيان نهري دجلة والفرات بخفض حصة العراق المائية من الجانب التركي، وقطعها تماما من قبل الجانب الإيراني.

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