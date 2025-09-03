"إنزال راية شركة نفط البصرة وإغلاق أبوابها".. احتجاجات الخريجين تتواصل (فيديو)

شفق نيوز- البصرة

أقدم خريجو الاختصاصات النفطية، يوم الأربعاء، على إنزال راية شركة نفط البصرة وإغلاق جميع أبوابها، في خطوة تصعيدية تأتي بعد سبعة أشهر من التظاهرات المتواصلة للمطالبة بتوفير فرص عمل.

وقال ممثل التظاهرة حسن الشاوي، لوكالة شفق نيوز، إن "المحتجين قرروا التصعيد وإنزال راية الشركة وإغلاق أبوابها بشكل كامل حتى الاستجابة لمطالبهم، والمتمثلة بتوفير فرص تعيين ولو بصفة أجر يومي لهم ضمن الشركات الرابحة التابعة لوزارة النفط، فضلاً عن إلزام الشركات الأجنبية والمحلية العاملة في الحقول النفطية بتشغيل أبناء المحافظة حصراً أسوة بمحافظة ذي قار".

وأضاف أن "المتظاهرين طالبوا أيضاً بتفعيل مكاتب التشغيل الفرعية في الأقضية والنواحي بعد حل المكتب المركزي، إذ تحولت هذه المكاتب إلى مجرد كرفانات بلا جدوى".

وأشار الشاوي، إلى أن "المحسوبية والواسطة ما زالا يعرقلان توفير فرص عمل للشباب، ومشروع مصفى الـ FCC أبرز دليل على ذلك"، مؤكداً أن "التظاهرات ستستمر وستشهد خطوات أشد تصعيداً حتى يتم تنفيذ المطالب وإنهاء سياسة التهميش".

وتتواصل تظاهرات العاملين السابقين في مشروع FCC النفطي، منذ أكثر من خمسة أشهر، للمطالبة بتثبيتهم على ملاك وزارة النفط، حيث أقدموا يوم أمس الاثنين، على غلق البوابة الرئيسية لشركة مصافي الجنوب في خطوة تصعيدية، على حد قولهم.