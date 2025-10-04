نزاع مسلح وسط طوزخورماتو.. وكركوك تسجل وفيات جراء حوادث مرورية

شفق نيوز– صلاح الدين/ كركوك

أفاد مصدر أمني في صلاح الدين، يوم السبت، بإصابة 4 مواطنين بجروح إثر إطلاق نار وقع وسط قضاء طوزخورماتو شرقي المحافظة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز إن "مشاجرة مسلحة اندلعت قرب مبنى قائممقامية قضاء طوزخورماتو، تطورت إلى إطلاق نار، ما أسفر عن إصابة أربعة مدنيين بجروح متفاوتة".

وأضاف أن "المصابين نُقلوا إلى مستشفى كركوك العام لتلقي العلاج، فيما فتحت الأجهزة الأمنية تحقيقاً بالحادث لمعرفة ملابساته وملاحقة المتورطين"، مبيناً أن "الوضع الأمني في القضاء تحت السيطرة حالياً بعد تطويق القوات الأمنية لمكان الحادث وفرض إجراءات مشددة لمنع تجدد الاشتباك".

وفي كركوك، قال مصدر طبي في دائرة صحة المحافظة، إن مدنيين اثنين لقيا حتفهما إثر حوادث مرورية متفرقة شهدتها المحافظة خلال الساعات الماضية.

وأوضح المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن الحادث الأول وقع قرب سيطرة ليلان – يارمجة، حيث اصطدمت سيارة بدراجة نارية مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، ما أسفر عن وفاة سائقها، فيما نقل سائق السيارة إلى المستشفى وسلم نفسه لاحقاً إلى مركز شرطة ليلان.

وأشار إلى أن حادثاً ثانياً سُجل في منطقة عرفة بشارع هاي ستي، وأدى إلى مصرع رجل مسن كان يقود دراجة نارية، حيث فارق الحياة في موقع الحادث، أما الحادث الثالث فقد وقع في منطقة حي الواسطي قرب محطة تعبئة عقبة بن نافع، إثر اصطدام سيارتين من نوع "تويوتا" و"شيفروليه"، وأسفر عن أضرار مادية فقط دون تسجيل إصابات بشرية.