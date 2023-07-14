نزاع عشائري عنيف يندلع قرب الناصرية

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ذي قار جنوبي العراق، اليوم الجمعة، باندلاع نزاع عشائري عنيف شرقي مدينة الناصرية مركز المحافظة وتسبب بسقوط جرحى.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "نزاعا عشائريا عنيفا اندلع فجر اليوم بين عشيرتين في ناحية الحمار شرقي مدينة الناصرية، واستخدمت فيه الأسلحة المتوسطة والخفيفة"، لافتا إلى أن " النزاع اندلع بسبب خلافات عائلية بين الطرفين".

وبين المصدر، ان " النزاع تسبب بإصابة شخصين اثنين، أحدهما بحالة خطرة وتم نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج".