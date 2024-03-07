نزاع ذي قار.. عشيرة "آل عمر" تتهم "الرميض" بمقتل العميد "الشامي"

شفق نيوز/ اتهمت عشيرة آل عمر بمحافظة ذي قار، اليوم الخميس، عشيرة الرميض، التي يدور بينهما نزاعاً مسلحاً عنيفاً، بمقتل العميد عزيز الشامي مدير استخبارات ومكافحة ارهاب المحافظة.

وقال الشيخ جميل الشبيب شيخ عشيرة ال عمر في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "العميد الشامي كان رفيق دربنا ايام المحنة، وكان صديقاً وعرفناه رجلاً شجاعاً، دمث الأخلاق وطيب النفس"، لافتا إلى أن "مقتل العميد الشامي حصل أثناء سريان (عطوة رسمية) اخذت باسم المرجعية الدينية في النجف، كما اغتيل ولدنا العقيد (عبد المهدي) في رمضان الماضي في ظل عطوة باسم الامام العباس".

واكد بيان عشيرة آل عمر، ان "عشيرة الرميض خرقت الهدنة للمرة السابعة خلال مدة 11 شهرا ماضياً ومنذ بداية الازمة في قضاء الإصلاح".

وافاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، يوم الأحد، 3 آذار الجاري، باندلاع نزاع عشائري عنيف شرقي مدينة الناصرية مركز المحافظة، بين عشيرتي آل عمر والرميض بعد نفي الأخيرة (علگ العباس)، حيث استخدم في النزاع اسلحة ثقيلة ومتوسطة".

كما أفاد مصدر أمني في ذي قار،، بأن مدير شعبة مكافحة واستخبارات ذي قار العميد عزيز فيصل، قتل في النزاع.

وفي 3 تشرين الأول 2023 أعلن زعيما عشيرتي آل عمر، والرميض، في محافظة ذي قار، الاستجابة لمبادرة المرجع الديني الأعلى علي السيستاني بالركون إلى الحل السلمي للنزاع المسلح الجاري بينهما منذ أشهر.