إنذار لمصرف عراقي يعاني "ضائقة" ويتلكأ بصرف مستحقات الموظفين (وثيقة)

شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع، يوم الاثنين، عن دخول مصرف الرافدين فرع ذي قار، بضائقة مالية في الآونة الأخيرة، فيما أشار إلى أن انذار مديرية التربية لم يكن اعتباطاً.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "العديد من الدوائر الحكومية في محافظة ذي قار، باتت تعاني كثيرا من ناحية التعاون المالي مع مصرف الرافدين"، لافتاً إلى أن "المصرف بات في الآونة الاخيرة يشهد تلكؤاً واضحاً في صرف مستحقات الموظفين والمواطنين أصحاب البطاقات الإلكترونية".

وأضاف أن "انذار مديرية التربية للمصرف لم يكن اعتباطاً، حيث تأخر المصرف في صرف مستحقات موظفي المديرية لمدة 3 أيام عن وقت إيداع الرواتب، وعرض العديد من الموظفين لقطوعات مالية مضاعفة بسبب القروض التي لديهم في المصرف ".

وأوضح المصدر، أن "مديرية التنفيذ في الناصرية، كذلك أبدت انزعاجها من تأخر صرف مستحقات المواطنين المرتبطين معها بأمور مالية، رغم إيداع أموالهم في بطاقاتهم الإلكترونية لأكثر من اسبوع ".