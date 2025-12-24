إنذار صباحي.. "مشهد أبيض" يلف 3 محافظات عراقية غداً

شفق نيوز/ ضباب كثيف في العراق 11 كانون الأول 2025

شفق نيوز- بغداد

أصدرت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية، مساء اليوم الأربعاء، تحذيراً جوياً من تشكل الضباب خلال فجر وصباح غداً الخميس في مناطق محدودة من البلاد.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أن "موجات من الضباب المتوسط إلى الكثيف الشدة تتشكل في مناطق متفرقة من مدن وسط وجنوب البلاد تتركز شرق البصرة وميسان والأنبار، ما يسبب تردياً واضحاً في مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من 1 كم، وذلك خلال فجر وصباح يوم غد الخميس".

وأكدت أن ذلك "يستدعي أخذ الاحتياطات اللازمة من قبل سالكي الطرق الخارجية، لا سيما في ساعات الصباح الباكر".

وكانت مديرية المرور العامة في العراق، قد دعت في وقت سابق، أصحاب المركبات بضرورة الالتزام بقواعد السير والتعليمات المرورية بسبب تشكل موجات الضباب في الطرق، ما يتطلب من سائقي المركبات القيادة بحذر والانتباه للحفاظ على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق.

وأكدت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، السبت الماضي، أن "انخفاض مدى الرؤية بسبب الضباب يستوجب تخفيف السرعة، وتجنب التجاوزات غير الضرورية وتشغيل الأضواء الأمامية والإشارات، إضافة إلى ترك مسافة أمان كافية".

ودعت إلى "استخدام مساحات المركبة لإزالة الرطوبة عن الزجاج، وتشغيل خاصية التدفئة في السيارة لإزالة الضباب، وعدم استخدام إشارة التنبيه (الفلشر) أثناء سير المركبة".

وتسبب تشكل الضباب في سماء المدن العراقية خلال الأيام الماضية بتعليق الرحلات الجوية لفترات متقطعة في مطارات البلاد مع وقوع حوادث سير في الطرقات السريعة وخاصة بين المحافظات أسفرت عن مصرع وإصابة عدد من الأشخاص.