ندوة في النجف توثق جرائم المقابر الجماعية بالعراق والتحضير لدفن 13 ألف رفات

أكد رئيس المركز العراقي لتوثيق جرائم التطرف، عباس القريشي، يوم السبت، أن المركز يواصل جهوده في حفظ الذاكرة الوطنية وكشف الحقائق التاريخية وتعزيز ثقافة العدالة الانتقالية، من خلال تنظيم ندوة علمية بعنوان "المقابر الجماعية… شهادات حية على جرائم نظام البعث".

وقال القريشي، لوكالة شفق نيوز، إن الندوة شهدت مشاركة نخبة من الباحثين والخبراء المتخصصين في مجالات التاريخ والقانون وحقوق الإنسان، بهدف تسليط الضوء على واحدة من أكثر صفحات التاريخ العراقي إيلاماً، والمتمثلة بملف المقابر الجماعية التي تعكس حجم الانتهاكات الجسيمة التي تعرض لها المواطنون العراقيون خلال فترة حكم النظام البعثي السابق.

وأضاف أن المركز يسعى عبر هذه الندوة إلى توثيق الوقائع التاريخية استناداً إلى الأدلة والشهادات والوثائق، وفتح نقاش علمي رصين حول آليات العدالة والإنصاف وجبر الضرر للضحايا وذويهم، بما يسهم في تعزيز مسار المصالحة الوطنية ومنع تكرار مثل هذه الجرائم مستقبلاً.

وذكر مراسل شفق نيوز، أن الندوة أكدت أن سياسات القمع والاضطهاد الممنهج خلال تلك المرحلة طالت شرائح واسعة من المجتمع العراقي، ولا سيما الشيعة والكورد والكورد الفيليين والتركمان الشيعة، فضلاً عن مكونات دينية وطائفية أخرى تعرضت لانتهاكات متعددة شملت الاعتقال التعسفي والتهجير القسري والإخفاء القسري، وصولاً إلى المقابر الجماعية التي ما تزال شاهداً على حجم المأساة الإنسانية.

وفي سياق متصل، أفاد مصدر من دائرة حماية المقابر الجماعية والمفقودين لوكالة شفق نيوز، بأنه جرى الاتفاق مع الجهات المعنية في المقبرة النموذجية على تهيئة 13 ألف قبر لاستقبال رفات الضحايا بعد استكمال إجراءات الفحص والتشخيص.

وأضاف المصدر أن دائرة الطب العدلي تحتفظ حالياً بنحو 13 ألف رفات تم استخراجها من مواقع المقابر الجماعية، بانتظار استكمال عمليات المطابقة والتعرف على الهويات تمهيداً لتسليمها إلى ذوي الضحايا ودفنها بشكل لائق.