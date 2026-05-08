إندلاع حريق في مستشفى بكركوك

شفق نيوز- كركوك

أفاد مصدر في مديرية الدفاع المدني في محافظة كركوك، مساء يوم الجمعة، باندلاع حادث حريق داخل ردهة الاستشارية الخاصة بالأطفال في مستشفى آزادي التعليمي في محافظة كركوك.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "فرق الدفاع المدني هرعت إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ، وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده بشكل كامل ومنع امتداده إلى باقي مرافق المستشفى".

وأضاف أن "الحادث لم يسفر عن تسجيل إصابات بشرية، فيما اقتصرت الأضرار على الماديات داخل الردهة"، مبيناً أن "أسباب الحريق لم تُعرف بشكل دقيق حتى الآن، وقد فُتح تحقيق رسمي للوقوف على ملابساته".

وأشار المصدر إلى أن "إجراءات السلامة والإخلاء نُفذت داخل المستشفى بشكل سريع بالتنسيق مع الكوادر الطبية، ما ساهم في احتواء الموقف دون وقوع خسائر بشرية".