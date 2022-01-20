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نداء مستعجل بشأن وفاة مواطن عراقي في مطار إسطنبول

Category: مجتـمع

Date: 2022-01-20T16:06:36+0000
نداء مستعجل بشأن وفاة مواطن عراقي في مطار إسطنبول

شفق نيوز / أعلن ممثل مؤسسة "القمّة" لشؤون اللاجئين والنازحين في تركيا، يوم الخميس، وفاة مواطن عراقي في مطار إسطنبول.

وذكر ممثل المؤسسة كورده يشار، أن السلطات في مطار إسطنبول، أبلغت المؤسسة، أن "مواطناً عراقي الجنسية، توفي ولم يكن معه أحد".

وأوضح يشار، أن "اسم الشخص المتوفي (قدو راكان أحمد)، من مواليد 1969، ويملك الجنسية الأسترالية"، لافتاً إلى أن "جثة المتوفي في مستشفى أرنوتكوية".

وطالب ممثل المؤسسة، الجميع بـ"إبلاغ المؤسسة فور التعرف على عائلة المتوفى، من خلال الاتصال بممثل مؤسسة القمة في تركيا، عبر الهاتف +90 542 810 99 01".

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