نداء لأصحاب المركبات وخطوط النقل.. إحذروا صباح الاثنين

شفق نيوز/ حذر راصدون جويون عراقيون، من موجة ضباب كثيفة تشهدها العاصمة بغداد، وعدد من محافظات البلاد، صباح غد الاثنين، فيما وجهوا دعوة إلى أصحاب المركبات وخطوط نقل الطلاب.

وطالب راصدون عدة، في تدوينات لهم على مواقع التواصل الاجتماعي، سائقي المركبات وأصحاب خطوط نقل الطلبة والموظفين، بـ"عدم استخدام السرعة الشديدة في السير والانتباه الشديد أثناء القيادة".

ويأتي ذلك التحذير، بالتزامن مع ترجيحات الأنواء الجوية، تشكل تيارات ضباب كثيفة جداً في بغداد في ومحافظات الوسط والجنوب، قد تستمر حتى ظهر يوم غد.

وموجة الضباب هذه، قد تطال بغداد، ومحافظات الأنبار، بابل، كربلاء، النجف، وسط، والديوانية، فضلاً عن مناطق أخرى، تزداد حدتها خلال ساعات الصباح الباكر، وتؤدي إلى تدني مستوى الرؤية الأفقية في تلك المناطق، وقد تصل لأقل من 500 متر.