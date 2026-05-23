نداء إلى القائد العام.. اختلاف القواطع الأمنية يعزل الزاب عن الحويجة

شفق نيوز- كركوك

كشف مدير ناحية الزاب في محافظة كركوك، أحمد مطر، يوم السبت، عن معاناة الأهالي بسبب اختلاف قواطع المسؤولية بين قيادتي عمليات كركوك ونينوى، ما تسبب بفرض قيود على حركة المواطنين ونقل المحاصيل الزراعية بين ناحية الزاب وقضاء الحويجة.

وقال مطر، لوكالة شفق نيوز، إن "ناحية الزاب تتبع إدارياً لمحافظة كركوك، لكنها تقع ضمن قاطع مسؤولية الفرقة 14 التابعة لقيادة عمليات نينوى، في حين أن قضاء الحويجة يخضع لقيادة عمليات كركوك، الأمر الذي خلق تعقيدات وإجراءات تحد من حركة الأهالي بين المنطقتين".

وأضاف أن "هذا الاختلاف بين قيادتي العمليات تسبب بمنع نقل المحاصيل الزراعية من الزاب إلى الحويجة وبالعكس، ما وضع المواطنين في حالة أشبه بالحصار، رغم أن المنطقتين ضمن الحدود الإدارية لمحافظة كركوك".

وأشار إلى أن "المزارعين والتجار يواجهون صعوبات يومية في التنقل وتسويق المنتجات الزراعية، الأمر الذي أثر بشكل مباشر على الواقع الاقتصادي والمعيشي للسكان".

وناشد مدير ناحية الزاب القائد العام للقوات المسلحة بـ"إعادة النظر بآلية إدارة القواطع الأمنية بين كركوك ونينوى، وتوحيد الجهد الأمني داخل محافظة كركوك أو إصدار توجيهات تسمح بحرية تنقل المواطنين ونقل المحاصيل الزراعية دون معوقات".

وتتبع ناحية الزاب إدارياً إلى قضاء الحويجة، ويتبعان بدورهما إدارياً بالكامل إلى محافظة كركوك.