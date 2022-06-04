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نداء إلى العراقيين.. احذروا أشعة الشمس خلال هذه الأيام

Category: مجتـمع

Date: 2022-06-04T06:51:45+0000
نداء إلى العراقيين.. احذروا أشعة الشمس خلال هذه الأيام

شفق نيوز/ حذّر المتنبئ الجوي العراقي أحمد التميمي، يوم السبت، من التعرض إلى أشعة الشمس المباشرة خلال أيام الأسبوع الجاري، وذلك نظراً لارتفاع درجات الحرارة بشكل شديد.

وتوقع التميمي، في تصريح له بشأن الموقف الجوي، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "تتعرض البلاد إلى أجواء شديدة الحرارة بدءاً من يوم غد الأحد، وحتى نهاية الأسبوع، ومن المرجح أن تصل الدرجة العظمى إلى 50 مئوية، وأكثر منها في المناطق الجنوبية".

وشهدت درجات الحرارة خلال الأيام الماضية، ارتفاعاً تدريجياً، وصولاً إلى 45 درجة مئوية، الأمر الذي ينبئ بصيف ساخن على العراقيين، خلال الفترة المقبلة.

ومع حلول شهر حزيران، اشتدت حرارة الطقس في العديد من المحافظات العراقية، لكن بغداد العاصمة باتت في مرمى صيف لاهب أكثر مما ذي سبق، رغم العواصف الترابية التي ساهمت بخفض درجات الحرارة خلال شهري نيسان وأيار.

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