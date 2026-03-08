نداء إعلامي إلى رئيس الوزراء بشأن تفعيل الإعلام في قطاع النفط والطاقة

شفق نيوز- بغداد

ناشد عدد من الصحفيين والإعلاميين العاملين في وسائل الإعلام العراقية والعربية والأجنبية رئيس مجلس الوزراء بضرورة تفعيل الدور الإعلامي لوزارة النفط ومؤسسات قطاع الطاقة، وتعزيز التواصل المهني مع وسائل الإعلام، في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العراق والمنطقة.

وأكدوا أن العراق يواجه تحدياً اقتصادياً حساساً بعد توقف الصادرات النفطية وتراجع الإنتاج، في وقت ما يزال فيه النفط يمثل العمود الفقري للاقتصاد الوطني ومصدر الإيرادات الرئيس للدولة، الأمر الذي يتطلب خطاباً إعلامياً واضحاً يضع الرأي العام أمام حقيقة التطورات والإجراءات التي تتخذها الحكومة لمعالجة الأزمة.

وأشار الصحفيون إلى أن العديد من وسائل الإعلام تقدمت بطلبات للحصول على توضيحات بشأن تطورات الأوضاع وخطط وزارة النفط لمواجهة الأزمة، إلا أن تلك الطلبات لم تلقَ الاستجابة المطلوبة، الأمر الذي يترك فراغاً معلوماتياً يفتح الباب أمام الشائعات والاجتهادات.

كما أكدوا ضرورة تواصل المسؤولين المعنيين مع الصحافة ووسائل الإعلام وتواجدهم في الميدان، وتقديم الإيضاحات للرأي العام، لأن إدارة الأزمات تتطلب الشفافية والحضور الإعلامي المسؤول، لا الابتعاد عن الإعلام أو التنصل من واجب التواصل مع المجتمع خدمةً للصالح العام.

ودعا الصحفيون إلى عقد مؤتمر صحفي رسمي برعاية رئيس مجلس الوزراء وبحضور وزير النفط والمسؤولين المعنيين، لعرض تطورات الأوضاع النفطية والإجراءات المتخذة لمواجهة الأزمة وطمأنة المواطنين.

ففي أوقات الأزمات، تكون المعلومة الدقيقة جزءاً من الأمن الاقتصادي والوطني، والتواصل مع الإعلام واجباً لا خياراً .