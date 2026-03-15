نداء عشائري عاجل في ذي قار: لا تبيعوا أسلحتكم

شفق نيوز- ذي قار

دعت عشائر آل عمر في محافظة ذي قار، يوم الأحد، أبناءها والعشائر العراقية إلى عدم بيع أسلحتهم الشخصية، محذرة من محاولات قالت إن "العدو" يسعى من خلالها، عبر "وكلائه ومرتزقته"، إلى شراء السلاح من المواطنين مستغلاً بعض الظروف والاحتياجات.

وقال بيان صادر عن مشايخ آل عمر العموم، ورد لوكالة شفق نيوز، إن السلاح الذي بحوزة أبناء العشائر "ليس مجرد أداة، بل أمانة ومسؤولية، ودرع للدفاع عن النفس والعرض والأرض"، داعياً إلى الحفاظ عليه وعدم التفريط به "تحت أي ظرف".

وأضاف أن الاحتفاظ بالسلاح يمثل، إلى جانب وحدة الصف واليقظة، وسيلة لردع أي اعتداء وحماية الديار من محاولات التدخل أو الإخلال بالأمن.

كما شدد على أن سجن الناصرية المركزي المعروف بـ"سجن الحوت" يمثل "صمام أمان للعدالة" لكونه يضم مدانين بقضايا إرهاب، وأن المنشآت الحيوية في المحافظة تمثل "خطاً أحمر".

كما أعلن أبناء العشيرة، وفق البيان، استعدادهم لمساندة القوات الأمنية في حماية تلك المنشآت والتصدي لأي تهديد طارئ، مع تأكيد دعمهم الكامل للأجهزة الأمنية ووضع إمكانياتهم تحت تصرف الدولة للحفاظ على القانون والسلم الأهلي.

ويأتي هذا الموقف في وقت ارتفعت فيه أسعار الأسلحة الخفيفة في الأسواق العراقية خلال الأيام الأخيرة، بالتزامن مع تصاعد الحرب في المنطقة وتزايد المخاوف الأمنية، ما أدى إلى زيادة الطلب على اقتناء الأسلحة الشخصية في عدد من المحافظات.

وجاء ذلك أيضاً بالتزامن مع تداول مقطع فيديو لمحافظ واسط السابق محمد المياحي، دعا فيه العراقيين إلى الاحتفاظ بأسلحتهم الشخصية وعدم بيعها، معتبراً أنهم قد يحتاجونها "لحماية أنفسهم ومحافظاتهم".

وبحسب أصحاب محال لبيع أسلحة الصيد والأسلحة الخفيفة، فإن الأسعار ارتفعت بشكل ملحوظ منذ اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران.