نداء عاجل.. نقص دواء حاد في مستشفى الحمدانية: مصابو فاجعة العرس يواجهون الموت

شفق نيوز / وجه النائب السابق في البرلمان العراقي، جوزيف صليوا، يوم الاثنين، نداء عاجلاً إلى المجتمع المدني، ودائرة صحة نينوى، بشأن نقص حاد لأحد الأدوية في مستشفى الحمدانية العام.

وقال صليوا، وهو سياسي مسيحي: "إلى محبي الخير وإلى المنظمات الخيرية المدنية.. إلى المديرية العامة لصحة نينوى، هناك نقص حاد بدواء (Endoform Antimicrobai Templite) في مستشفى الحمدانية العام".

وأضاف أن "جرحى فاجعة الحمدانية يفقدون حياتهم"، مطالباً مديرية صحة نينوى بـ"توفير هذا الدواء، حفاظاً على حياة المصابين بفاجعة عرس بغديدا".

وأعلنت دائرة صحة محافظة نينوى، صباح يوم الإثنين، حصيلة جديدة لحادثة حريق حفل زفاف الحمدانية.

وقالت الدائرة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "عدد الضحايا ارتفع الى 113، من بينهم 41 جثة لم يتم التعرف عليها"، مشيرة إلى "إرسال 12 مصابًا من جرحى الحادثة خارج العراق لغرض العلاج، وسيتم إرسال 8 آخرين للعلاج أيضًا.

وأفادت السلطات الأمنية، بمصرع واصابة أكثر من 200 شخص جراء حادثة حريق قاعة الأعراس في قضاء الحمدانية شرقي مدينة الموصل، مشيرة إلى نقل العشرات من الجرحى إلى مستشفيات اقليم كوردستان.

وأعلنت الحكومة العراقية، يوم الأربعاء، الحداد العام في جميع أنحاء العراق ولمدّة ثلاثة أيام، عزاءً بالضحايا الذين سقطوا في حادث حريق الحمدانية (بغديدا)، في منطقة سهل نينوى.