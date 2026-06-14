نداء برلماني عاجل لوقف تصريف مياه "الصرف الصحي" الى دجلة (وثيقة)

شفق نيوز- بغداد

دعا النائب عدي عواد، يوم الأحد، رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، إلى التدخل العاجل لوقف تصريف مياه "الصرف الصحي" إلى نهر دجلة في بغداد.

وقال عواد في كتاب موجّه إلى الزيدي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن عدة مقاطع فيديو انتشرت على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، أظهرت تدفق كميات كبيرة من مياه المجاري مباشرة إلى النهر قرب مقر أمانة بغداد ومنطقة جامعة بغداد، ما يشكل مخالفة صريحة لقانون حماية وتحسين البيئة ويهدد بتلوث مياه الإسالة وانتشار الأمراض.

ودعا النائب، إلى "إحالة المتسببين بالضرر البيئي إلى التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، مع تقديم تقرير مفصل إلى مجلس النواب بشأن المعالجات والإجراءات المتخذة خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً".

ويوم أمس، أكد المتحدث باسم وزارة البيئة، لؤي المختار، أن مشاكل الصرف الصحي في العراق تمثل تهديداً بيئياً حقيقياً وخطيراً يتطلب تدخلاً فورياً وقرارات استراتيجية عاجلة، مبيناً أن حجم المشكلة أكبر بكثير مما يتم تداوله في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

وقال المختار، إن "جذور الأزمة تمتد لأكثر من نصف قرن"، لافتاً إلى أن "كميات مياه الصرف الصحي غير المعالجة التي تُصرف يومياً إلى نهري دجلة والفرات وشط العرب والمصب العام تتجاوز 5 ملايين متر مكعب، وهي ناتجة عن الاستخدامات المنزلية والحكومية والمدنية ومختلف الأنشطة الأخرى".