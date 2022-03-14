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نداء الى العراقيين.. استعدوا لبرد عنيف يستمر لأيام

Category: مجتـمع

Date: 2022-03-14T10:09:51+0000
نداء الى العراقيين.. استعدوا لبرد عنيف يستمر لأيام

شفق نيوز/ توقع راصد جوي، اليوم الاثنين، انخفاضاً بدرجات الحرارة في محافظات العراق كافة خلال الايام القادمة تصل إلى درجة مئوية واحد في بعض المدن، داعياً العراقيين للاستعداد.

وقال علي الجابر الزيادي لوكالة شفق نيوز، إن  البلاد ستتأثر بكتلة هوائية باردة ابتداءً من يوم غد الثلاثاء وتتعمق وسط وشمال البلاد، ثم تمتد يوم الأربعاء لتشمل كافة مدن الفرات الأوسط والجنوب، حيث ستهبط الحرارة نحو 7 درجات مئوية نهاراً".

وأضاف أن "الأجواء شبه الشتوية والحرارة المتدنية ستستمر مؤقتاً حتى الجمعة مترافقة بهبوب نشاط الرياح إتجاه شمالية غربية والحرارة الصغرى قد تقارب درجة مئوية واحدة في المدن الشمالية".

وأمس الاحد، حذر خبير الأرصاد الجوية العراقية، صادق العطية، من أمطار خفيفة تعقبها موجة رياح وغبار في مناطق متفرقة من البلاد، خلال الأيام المقبلة، يصاحبها انخفاض بدرجات الحرارة.

 

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