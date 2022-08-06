إنخفاض تجهيز الكهرباء الإيرانية عبر خطوط ديالى والسكان يشكون تسببها بـ"عطل" الأجهزة

شفق نيوز/ كشف مسؤول حكومي في وزارة الكهرباء، اليوم السبت، انخفاض امدادات الكهربائية الإيرانية عبر خطوط ديالى بنسبة 25% لأسباب فنية، فيما شكا أهالي ديالى من "رداءة" الخط الإيراني الذي عطّل ثلث الأجهزة المنزلية.

وقال المصدر الذي طلب عدم الإشارة الى اسمه لوكالة شفق نيوز إن "إمدادات الخطوط الإيرانية انخفضت بنسبة 25% لأسباب فنية ما تسبب بزيادة الانقطاعات في عموم المحافظة من 12- 14 ساعة يومياً".

وأضاف المصدر أن "إمدادات خط ديالى– ميرساد المغذي لبعقوبة وعدد من الوحدات الإدارية انخفضت من 400 الى 300 ميكا واط، فيما انخفض خط خانقين – سربيل زهاب المغذي لقضاء خانقين وتوابعه من 15- إلى 120 ميكا واط .

واكد المصدر ان "ديالى تتزود حاليا بـ 420 ميكا واط من الخطوط الإيرانية و300 ميكا واط من المنظومة الوطنية، فيما تحتاج المحافظة لأكثر من 900 ميكا واط في ظل التوسع السكاني في المحافظة".

في حين؛ شكا مواطنون من "تذبذب ورداءة فولتية الخط الإيراني والذي تسبب بتعطيل المصالح الحياتية وشلها وعطب الأجهزة المنزلية".

وأضاف المواطنين لوكالة شفق نيوز أن "الخط الإيراني عديم الفائدة حالياً وحرم غالبية أبناء المحافظة من تشغيل أجهزة التبريد مع مخاوف عطبها وتدميرها".

وأكدت محافظة ديالى في مناسبات عدة مخاطبة مجلس الوزراء ووزارة الكهرباء بمعالجة الخط الإيراني، فيما بينت أن الخط الايراني عديم الفائدة وكبد ديالى ومحافظات عدة خسائر مادية جسيمة.

وتستورد ديالى الكهرباء عبر خط (كرمنشاه – ديالى) الذي يجهز المنظومة الوطنية بطاقة قدرها 400 ميغاواط اضافة الى خط سربيل زهاب - خانقين الذي يجهز المنظومة الوطنية بطاقة قدرها 150 ميكاواط فيما تقدر حاجة المحافظة الى اكثر من 900 ميكا واط من التيار الكهربائي.