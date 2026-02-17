نحو 6 آلاف حالة طلاق خلال شهر في العراق.. وثيقة

شفق نيوز- بغداد

أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، يوم الثلاثاء، تسجيل 27 ألفاً و256 عقد زواج مقابل 5 آلاف و999 حالة طلاق في عموم محاكم الاستئناف خلال شهر كانون الثاني 2026.

وبحسب إحصائية رسمية صادرة عن المجلس، تنشرها ادناه وكالة شفق نيوز، فقد توزعت عقود الزواج وحالات الطلاق على رئاسات محاكم الاستئناف في المحافظات، حيث سجلت رئاسة استئناف بغداد/الرصافة 3692 عقد زواج مقابل 1428 حالة طلاق، فيما سجلت رئاسة استئناف بغداد/الكرخ 2969 عقد زواج مقابل 1208 حالات طلاق.

وأظهرت الإحصائية تسجيل 3057 عقد زواج مقابل 430 حالة طلاق في نينوى، و2838 عقد زواج مقابل 434 حالة طلاق في البصرة، و1770 عقد زواج مقابل 126 حالة طلاق في بابل، و1552 عقد زواج مقابل 255 حالة طلاق في النجف.

كما سجلت رئاسة استئناف الأنبار 1480 عقد زواج مقابل 274 حالة طلاق، و1397 عقد زواج مقابل 356 حالة طلاق في كربلاء، و1300 عقد زواج مقابل 162 حالة طلاق في كركوك، و1222 عقد زواج مقابل 235 حالة طلاق في ذي قار.

وفي بقية المحافظات، سجلت واسط 990 عقد زواج مقابل 86 حالة طلاق، وصلاح الدين 1176 عقد زواج مقابل 154 حالة طلاق، والمثنى 723 عقد زواج مقابل 197 حالة طلاق، وميسان 942 عقد زواج مقابل 126 حالة طلاق، والقادسية 995 عقد زواج مقابل 367 حالة طلاق، فيما سجلت ديالى 1153 عقد زواج مقابل 161 حالة طلاق.