نحو 5 ملايين زائر قصدوا الكاظمية لاحياء وفاة الامام الجواد

شفق نيوز/ أعلنت الأمانة العامة للعتبة الكاظمية في العاصمة بغداد، يوم الأربعاء، أن قرابة 5 ملايين شخص قصدوا المدينة لاحياء زيارة ذكرى وفاة الإمام محمد الجواد.

وقالت العتبة في بيان اليوم، أن أعداد الزائرين بلغ أكثر 4 ملايين، و734 الفاً، و 772 زائراً لغاية إعداد هذا البيان.

وأضافت أنه "لا زال الزائرون مستمرين بالوفود إلى مدينة الكاظمية داعين لهم بقبول الأعمال وسلامة العودة".

وكانت محافظة بغداد، قد أعلنت يوم الاحد الماضي، تعطيل الدوام الرسمي أمس الثلاثاء تزامنًا مع ذكرى وفاة الإمام محمد الجواد، نظرا لكون الزيارة مليونية وبناء على تصويت مجلس المحافظة.