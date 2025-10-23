نحو 40 مهاجراً عراقياً يعودون من ليبيا الى أرض الوطن عبر مطار اربيل مطلع الأسبوع المقبل

شفق نيوز - بغداد / طرابلس

أعلن القائم بالأعمال في سفارة جمهورية العراق في طرابلس أحمد الصحاف، يوم الخميس، أن 40 مهاجراً عراقياً سيعودون من ليبيا إلى أرض الوطن عبر مطار اربيل الدولي مطلع الأسبوع المقبل.

وقال الصحاف في تصريح لوكالة شفق نيوز، إنه "منذ العام ونصف العام تشهد ليبيا استقطابا كبيرا للمهاجرين غير الشرعيين من العراق"، مبينا أن "هؤلاء المهاجرين ينحدرون كلهم من اقليم كوردستان العراق، ومعظمهم من محافظة السليمانية وتحديدا قضاء رانية، وان السفارة تتقصى مصيرهم، وتدقق المعلومات التي ترد بشأن تواجد فرد أو مجموعة أعداد في هذه المحافظة او تلك في ليبيا من خلال التنسيق مع وزارة الداخلية وجهاز مكافحة الهجرة في شرق طرابلس تاجوراء".

وأضاف أنه "منذ عام ونصف العام اعدنا قرابة 122 مهاجراً عراقياً الى ارض الوطن، ونحن الآن اتممنا الاستعدادات لاعادة 40 مهاجراً آخر"، مشيرا إلى أن وفاة مهاجر عراقي في مركز الاحتجاز في تاجوراء اثر نوبة قلبية تعرض لها، وهي حالة وفاة طبيعية، وقد شرعت السفارة بالإجراءات العاجلة لإعادة المتوفى الى البلاد.

وأفاد الصحاف بإعادة اولئك المهاجرين الأربعين إلى أرض الوطن طوعا في يوم السبت الموافق 25 من شهر تشرين الأول/أكتوبر الجاري عبر مطار اربيل الدولي.

وتشهد ليبيا، التي تعد محطة رئيسية للهجرة غير النظامية نحو أوروبا تزايدا ملحوظا في أعداد المهاجرين العراقيين خلال العام الأخير.

وتتصاعد التحذيرات من خطر الهجرة غير الشرعية عبر شمال أفريقيا، حيث يستغل الوضع الأمني الهش في ليبيا من قبل شبكات التهريب، ما يعرض حياة المهاجرين لمخاطر كبيرة، من الاحتجاز أو الاستغلال، وصولا إلى الغرق في البحر في أثناء محاولات العبور إلى أوروبا.