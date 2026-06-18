القضاء العراقي: تسجيل أكثر من 35 ألف حالة زواج وطلاق خلال أيار الماضي

شفق نيوز - بغداد

أظهرت بيانات رسمية صادرة عن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الخميس، أن المحاكم الاتحادية في عموم محافظات العراق - باستثناء إقليم كوردستان - سجلت 35 ألفاً و320 حالة زواج وطلاق خلال شهر نيسان/أبريل الماضي.

ووفقاً للإحصائيات الصادرة عن القضاء، بلغ إجمالي عدد عقود الزواج المبرمة 29 ألفاً و491 عقداً؛ تصدرت فيها العاصمة بغداد (بجانبيها الكرخ والرصافة) القائمة بـ 8045 عقداً، تلتها محافظة نينوى في المرتبة الثانية بـ 2824 عقداً.

وعلى صعيد الانفصال، كشفت البيانات أن المجموع الكلي لحالات الطلاق بلغ 5829 حالة؛ حيث جاءت بغداد أيضاً في مقدمة اللائحة بـ 2190 حالة، بينما حلّت البصرة ثانيةً بـ 628 حالة.

وتُظهر المؤشرات مقارنة بالشهر الذي سبقه، تراجعاً في الحركة القانونية للمحاكم، حيث كانت المحاكم ذاتها قد سجلت في شهر نيسان/أبريل الماضي نحو 40 ألف عقد زواج وطلاق.

وتعكس هذه الأرقام، التي شملت 15 محافظة، استمرار تباين معدلات الاستقرار الاجتماعي، مع تركز الكتلة الأكبر من المعاملات القضائية في المحافظات ذات الكثافة السكانية العالية.