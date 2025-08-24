نحو 30 ألف حالة زواج وطلاق في العراق خلال شهر (وثائق)

شفق نيوز - بغداد

نشر مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأحد، احصائية لعدد حالات الزواج والطلاق المسجلة لدى المحاكم المدنية في جميع محافظات العراق ما عدا إقليم كوردستان لشهر تموز/يوليو الماضي.

ووفقا للإحصائيات المسجلة فقد بلغ إجمالي حالات الزواج والطلاق في 15 محافظة عراقية بينها العاصمة بغداد 29587 حالة.

وكانت لنينوى وبغداد حصة الأسد في عدد حالات الزواج فقد سجلت المحافظة الاولى 3589، واما العاصمة فقد سجل جانب الرصافة 3067، في حين سجل جانب الكرخ 2321 حالة زواج.

أما في حالات الطلاق فقد تصدرت العاصمة العراقية ايضا بـ 1299 حالة في جانب الرصافة، و 1166 في جانب الكرخ، اضافة الى محافظة البصرة فقد سجلت 734 حالة طلاق.