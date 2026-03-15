القضاء العراقي: تسجيل نحو 30 ألف حالة زواج و6 آلاف طلاق خلال شباط الماضي

أعلن مجلس القضاء الأعلى، يوم الأحد، عن إحصائية رسمية لحالات الزواج والطلاق في محافظات العراق (باستثناء إقليم كوردستان) خلال شهر شباط/ فبراير الماضي، مشيراً إلى تسجيل نحو 30 ألف عقد زواج جديد.

ووفقاً للبيانات الرسمية، بلغ إجمالي حالات الزواج 28,479 حالة. وتصدر جانب الرصافة في العاصمة بغداد القائمة بـ 4,086 حالة، يليه جانب الكرخ بـ 3,447 حالة، فيما حلت محافظة نينوى في المرتبة الثالثة بواقع 2,986 حالة زواج.

في المقابل، أظهرت الإحصائية تسجيل 6,151 حالة طلاق خلال الفترة ذاتها. وحافظ جانب الرصافة على المرتبة الأولى في معدلات الطلاق بـ 1,331 حالة، تلاه الكرخ بـ 1,049 حالة، ثم محافظة البصرة في المرتبة الثالثة بـ 539 حالة.

وتنشر وكالة شفق نيوز جداول الإحصائية الرسمية الصادرة عن المجلس وكالاتي: