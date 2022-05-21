نحو 28 حالة يومياً.. تسجيل (2452) حالة ابتزاز إلكتروني خلال 3 أشهر فقط

شفق نيوز/ كشفت إحصائية قضائية، اليوم السبت، عن وصول حالات الابتزاز الإلكتروني المسجلة في المحاكم العراقية الى (2452) حالة خلال مدة تصل الى ثلاثة أشهر فقط، فيما سجل جانب الكرخ من بغداد النصيب الأكبر من عدد الحالات في جميع أنحاء العراق.

وأوردت رابطة القاضيات العراقيات إحصائية اطلعت عليها شفق نيوز بينت فيها أن "عدد حالات جرائم الابتزاز الالكتروني في العراق بلغت 2452 حالة للمدة من 2-1-2022 إلى 31-3-2022 ".

وأوضحت الإحصائية أن "هذه النسب جاءت ضمن إجابات رئاسات محاكم الاستئناف الاتحادية لعام 2022 وتوزعت كالتالي بغداد الرصافة (76 حالة)، وبغداد الكرخ (481 حالة)، ونينوى (146 حالة)، والبصرة (57 حالة)، وميسان (9 حالات)، وصلاح الدين (75 حالة)، وذي قار (227 حالة)، وكركوك (207 حالات)، والمثنى (75 حالة)".

وتابعت الإحصائية أن "بابل سجلت (102 حالة)، والنجف (19 حالة) ، وكربلاء (209 حالات)، وديالى (421 حالة)، وواسط (14 حالة)، والقادسية (113 حالة)، والأنبار (221 حالة)".

وتأتي حالات الابتزاز الالكتروني واغلبها لنساء وفتيات، في وقت تدعو فيه الشرطة المجتمعية المواطنين الى تأمين حساباتهم الإلكترونية، والى عدم التعويل على العلاقات الشخصية القائمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والفضاء الإلكتروني، لأنها تتضمن الخداع، وبالتالي تؤدي الى مشاكل خطيرة.