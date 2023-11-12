نحو 200 عائلة عراقية تستعد لمغادرة مخيم الهول السوري

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني عراقي، يوم الأحد، بأن ما يقارب 200 عائلة تستعد للعودة إلى العراق من مخيم الهول شمال شرقي سوريا.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المصدر الأمني قوله، إن 192 عائلة عراقية، مكونة من 776 شخصاً، تتجه للعودة إلى بلادها بعد مغادرة المخيم.

وأشار إلى أن وزارة الهجرة والمهجرين العراقية تنسق عمليات الإعادة هذه مع الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا.

ويوم أمس السبت، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مغادرة حافلات تقل تلك العائلات من مخيم الهول إلى الأراضي العراقية، وبعيد وصولهم، يتعيّن على هؤلاء تمضية أسابيع أو أشهر في مخيم الجدعة العراقي قبل السماح لهم بالعودة الى مناطق الأصلية.

ويقع مخيم الجدعة في ريف مدينة الموصل شمالي العراق.

ويضم مخيّم الهول المكتظ الذي تديره قوات سوريا الديمقراطية، نحو 50 ألف شخص من العراقيين والسوريين، وأكثر من 10 آلاف أجنبي من نحو 60 دولة أخرى، وجميع هؤلاء هم من عائلات عناصر تنظيم داعش.

وما تزال عودة أقارب الإرهابيين تثير الجدل في العراق الذي خاض حرباً لثلاثة أعوام انتهت أواخر 2017 بطرد التنظيم بعد سيطرته على نحو ثلث مساحة البلاد.

وسعياً للحد من العدائية التي قد تواجهها هذه العائلات عقب عودتها من سوريا، يجري إيواء أفرادها أولاً في مخيم الجدعة حيث يخضعون لإجراءات وتدقيق أمني و"مرحلة من التأهيل النفسي"، وفق مسؤولين عراقيين.

وعلى الرغم من التحديات، يعد العراق من الدول القليلة التي تستعيد مواطنيها بانتظام من مخيم الهول، الأمر الذي رحبت به الأمم المتحدة والولايات المتحدة على حد سواء.