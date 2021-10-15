نحو 17 مشروعاً متوقفاً في أحد اقضية البصرة

شفق نيوز/ كشف قائممقام قضاء الدير بمحافظة البصرة، عدنان حسين، اليوم الجمعة، عن أعداد المشاريع المتلكئة بالعمل في القضاء والنواحي التابعة له.

وذكر حسين لوكالة شفق نيوز، أنه "هناك قرابة الـ17 مشروعا متوقفا عن العمل في قضاء الدير والنواحي التابعة له، بعضها تمت احالته منذ 10 سنوات، ولكن لم يتم العمل به"، مبينا أن "هذه المشاريع موزعة بين قطاعي التربية والماء".

وأضاف، أن "مشاريع البنى التحتية في القضاء أيضا تشهد التوقف بين الحين والآخر بسبب ضعف السيولة المالية"، مشيرا إلى أن "القيمة المالية للمشاريع المتوقفة عن العمل تتجاوز الـ13 مليار دينار عراقي ".

وبين حسين، أن "إدارته والنواحي التابعة لها تعاني من كثرة احالة المشاريع على شركة واحدة"، لافتا إلى أن "هذا الأمر ساهم بعدم انجاز المشاريع بوقتها المحدد".

ودعا الى "تقنين هذا الأمر وجعل المشروع بادارة شركة واحدة لتتمكن من إنجازه خلال فترته المحددة قانونا".