نحو مليوني شخص دخلوا العراق عبر منافذه البرية والجوية للمشاركة في الزيارة الاربعينية

شفق نيوز / كشف مصدر في مديرية المنافذ اليوم السبت، عن دخول نحو مليوني زائر الى العراق عبر المنافذ الجوية والبرية في العراق، فيما تجاوز عدد المغادرين عبر المنافذ ذاتها أكثر من 350 ألف شخص.

وقال مصدر في مديرية المنافذ لوكالة شفق نيوز إن "عدد الوافدين عبر منفذ زرباطية الحدودي مع ايران بلغ (٩٤٩،٤١٧) وافداً، فيما بلغ عدد المغادرين (١٨٣،٧١٦) مغادراً، كما أن عدد الوافدين عبر منفذ الشلامجة الحدودي بلغ (٥٢٤،٩٨٥) وافداً، فيما بلغ عدد المغادرين (٩٥،١٢٢)".

وأضاف المصدر أن "الوافدين عبر منفذ الشيب الحدودي بلغ (٢٢٢،٠٢٨)، فيما بلغ عدد المغادرين (٥٤،٨٦٧)، كما أن عدد الوافدين عبر منفذ المنذرية الحدودي بلغ (١٤٢،٢٦٩)، والمغادرين (١٢،٣٩٧)، كما بلغ عدد الوافدين عبر منفذ سفوان الحدودي (١٣،٨٧٤)، والمغادرين (٥،٨٣٢)

وبشان أعداد الوافدين عبر المطارات الجوية أوضح المصدر أن " أعداد الوافدين عبر مطار النجف الدولي بلغ(٧٤،٧٠٣) وافداً، فيما بلغ عدد الوافدين عبر مطار بغداد الدولي( ٦،٦٦٢) وافداً".

وبين المصدر أن "المجموع الكلي لأعداد الوافدين براً وجواً بلغ (١،٩٣٣،٩٣٨)، فيما بلغ عدد المغادرين ( ٣٥١،٩٣٤)".

وكانت وزارة النقل أعلنت اليوم السبت، تنفيذ 998 رحلة طيران خلال شهر آب الماضي، فيما توقعت زيادة عدد الرحلات في الشهر الجاري لأسباب عدة أبرزها زيارة الاربعينية.

وكانت هيئة المنافذ الحدودية العراقية كشفت في السادس من أيلول 2022، عن دخول أكثر من 173 ألف زائر أجنبي الى البلاد براً وجواً للمشاركة في الزيارة الأربعينية التي تصادف يوم السبت 17 أيلول الجاري.