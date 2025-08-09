نحو ثلاثة ملايين زائر دخلوا العراق من الحدود الإيرانية

شفق نيوز - إيران / العراق

صرّح قائد قوى الأمن الداخلي في ايران العميد أحمد رضا رادان، يوم السبت، أن أكثر من 2.7 مليون زائر عبروا الحدود السبعة مع العراق.

ونقلت وسائل اعلام ايرانية عن العميد رادان قوله، إنه "لغاية الآن عاد إلى البلاد أكثر من 950 ألف زائر"، مشيرا إلى أن متوسط مدة إقامة الزوار (3.5 إلى 4 أيام).

وأوضح أن، هذه الإحصائية تظهر أن الزوار تمكنوا من إدارة رحلتهم بشكل جيد، ومع ذلك، لا تزال معبر مهران هو الأكثر ازدحامًا.

وأكد العمید رادان على ضرورة تنظيم وقت العودة وخاصة تجنب الأيام الأخيرة، وحث الزوار على الحذر من التعب والإرهاق أثناء القيادة.